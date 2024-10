Il Milan avrebbe messo nel mirino un nuovo attaccante. A favorire la trattativa a sorpresa potrebbe essere proprio Zlatan Ibrahimovic. In un calcio in rapida evoluzione, dove la ricerca di nuovi talenti è costante, l’AC Milan sembra aver puntato gli occhi su un nome che sta facendo parlare di sé nei palcoscenici europei. Grazie all’aria di rinascita portata da Paulo Fonseca e alle prestazioni esaltanti di squadra, i riflettori non sono solo sul campo ma anche sulle possibili future stelle da portare a San Siro. Al centro di questi nuovi interessi c’è una giovane promessa che potrebbe presto vestire il rossonero, e il legame con una leggenda del calcio potrebbe essere la chiave per anticipare la concorrenza di colossi come il Bayern Monaco e il Manchester United. Il Milan rinasce sotto la guida di Fonseca Con una serie di risultati positivi che hanno risollevato le sorti della squadra in campionato, […]

