Queste le parole di Pazzini a Dazn che commenta la rete di Ante Rebic forse finalmente ritrovato in un Milan che funziona.

Ecco le parole di Giampaolo Pazzini a DAZN che parla del Milan e di un Ante Rebic rinato, le parole dell’ex attaccante: “Rebic si è fatto trovare pronto, è un giocatore con tanta qualità. Può fare la differenza, può spaccare le partite. Con lui il Milan attacca in maniera diversa, non da punti di riferimento. Oggi ha fatto una grande partita. Era tanto che non faceva gol, quando un attaccante gli manca un gol non gioca leggero. Questo gol lo può aiutare.“

Ante Rebic

Cesari a Pressing parla del rigore assegnato ai rossoneri: “Possiamo vedere come Soppy non tocca mai il pallone, mentre Calabria sicuramente lo prende. In inglese si chiama ruthless che significa un intervento spericolato, avventato e temerario. Per quello il direttore di gara oltre al rigore ha mostrato il giallo al giocatore dell’Udinese.“

