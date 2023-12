L’ex calciatore Giampaolo Pazzini ha parlato del momento vissuto dall’Inter e di cosa aspetta il club nel 2024: le parole

Giampaolo Pazzini si esprime così a DAZN sull’Inter e il momento vissuto dai nerazzurri, pronti al nuovo anno che sta per arrivare.

LE PAROLE – «Perché ritengo che sarà protagonista nel 2024, sia nella prima parte dell’anno che nella seconda. Perché è una rosa forte, con calciatori che – tranne in pochi casi – sono tutti nel pieno della maturità. L’Inter è una squadra che può essere protagonista, ma sicuramente dipende tutto dall’Atletico Madrid. In CL può succedere di tutto, ma la formazione di Simeone è sicuramente ostica da affrontare, saranno due gare toste. Poi sicuramente il voto dipende anche dal fatto che l’Inter deve vincere il campionato: l’obiettivo è la seconda stella. Ed è palese anche se non si ammette, è il gioco delle parti»

L'articolo Pazzini fiducioso nell'Inter: «Sarà protagonista nel 2024» proviene da Inter News 24.

