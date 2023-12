L’abolizione del Decreto Crescita continua a far parlare di sè: ecco le dichiarazioni di Tiago Pinto, ds della Roma, sulla faccenda

Ai microfoni di DAZN, anche Tiago Pinto ha voluto esprimersi sull’abolizione del Decreto Crescita, che entrerà in vigore dal 1^ gennaio.

LE PAROLE – «Da straniero non mi permetto di giudicare, devo rispettare la scelta. Ma da uomo di calcio è un errore grosso perché basta guardare cosa abbiamo fatto in Serie A negli ultimi anni, siamo riusciti a competere con campionati come Premier League ed altre realtà economicamente più potenti. Abbiamo avuto tre squadre nelle finali dei tornei europei nella scorsa stagione.

L’Under20 dell’Italia è andata in finale al Mondiale, l’Under19 dell’Italia è andata in finale agli europei e li ha vinti. Si può fare tutto. Non sono un esperto di politica ma a livello calcistico posso dire che questa è una brutta botta»

