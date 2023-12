Tajon Buchanan è un terzino accostato all’Inter, che potrebbe arrivare nella sessione di mercato di gennaio: le ultime

Il Bruges è alle prese con la possibile partenza di un altro terzino destro, Tajon Buchanan, destinato a trasferirsi all’Inter durante la finestra di mercato invernale.

Nonostante la perdita di Clinton Mata la scorsa estate, il club delle Fiandre, stando a quanto riportato da Het Laatste Nieuws, non pianifica di cercare un rimpiazzo sul mercato invernale. Il Bruges ritiene che la posizione sia adeguatamente coperta, poiché Kyriani Sabbe e Denis Odoi possono occupare quella posizione, e anche Maxim De Cuyper ha giocato come terzino destro in alcune occasioni.

L’articolo Buchanan Inter, il Bruges ha preso la sua decisione sul futuro! proviene da Inter News 24.

