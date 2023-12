A La Domenica Sportiva, Eraldo Pecci ha parlato così del momento di Vlahovic in casa Juve.

PECCI – «Vlahovic? È vero che da qualche settimana sembra essersi un po’ perso, ma i numeri dicono che ha fatto solo due gol in meno di Lukaku. Secondo me questa Juventus sta facendo bene, perché il centrocampo a disposizione di Allegri è decisamente corto e di scarsa qualità. Penso che se avesse alle spalle questo reparto, anche Lautaro faticherebbe a tirare in porta».

