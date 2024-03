Eraldo Pecci, opinionista di Rai Sport, alla Domenica Sportiva ha parlato di Chiesa e delle voci sul futuro incerto dell’attaccante alla Juve.

PECCI – «La permanenza di Allegri esclude Chiesa Se si arriva a questo punto è preoccupante. E’ vero che Chiesa è una promessa che non diventa mai realtà, non riesce a crescere. E’ un fuoriclasse? Mi sembra un po’ esagerato. Ha le potenzialità per essere un grande giocatore e non le ha ancora tirate fuori».

The post Pecci: «Chiesa è una promessa che non diventa realtà, ma è preoccupante se Allegri…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG