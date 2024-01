Pecci difende Allegri: «Alla Juve fa giocare i giovani. Altri non lo fanno…». Le dichiarazioni sull’allenatore

Pecci, ospite alla Domenica Sportiva sulla Rau, ha preso le difese di Massimiliano Allegri dopo l’ultima vittoria della Juve allo Stadium contro la Roma per 1-0 grazie ad un gol di Rabiot. Queste le sue dichiarazioni sull’allenatore dei bianconeri.

LE DICHIARAZIONI – «Dopo tante critiche ad Allegri bisogna dire che lui fa giocare i giovani in una squadra come la Juve. Altri non lo fanno…».

