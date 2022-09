Pedri su Kessie: «E’ un animale, una locura in campo…». Le parole della giovane stella del Barcellona

Pedri durante in un’intervista ai microfoni di Sport si è soffermato su Franck Kessie. Ecco le parole del talento del Barcellona sull’ex Milan:

«È un animale, una locura in campo. Quando si scontra, la gente viene lanciata a tre metri di distanza. In allenamento preferisco non stargli vicino»

