Pedro Lazio, un asso da giocare per Maurizio Sarri in qualsiasi momento della partita: l’analisi sui biancocelesti

Probabilmente partirà dalla panchina in Lazio-Udinese, sfida che dirà molto sulle ambizioni della squadra di Sarri perché è il confronto tra due squadre a pari punti. Ma il Pedro visto nella gara di Europa League contro lo Sturm Graz, in campo per 90 minuti più recupero, rappresenta

un asso da giocare in qualsiasi momento da parte del tecnico. In questo primo scorcio di stagione sono già 3 i match dove lo spagnolo ha mostrato tutta la sua incidenza nella squadra.

1) Il capolavoro in Lazio-Inter. Ha confezionato l’assist per la rete di Luis Alberto e ha siglato il gol che ha chiuso la partita. Tanto, tantissimo, per un subentrato dalla panchina.

2) Il gol in Cremonese-Lazio. Situazione che si ripete. Pedro entra praticamente allo stesso minuto e sempre al posto di Zaccagni e anche in questa circostanza va in rete.

3) La rabbia in Europa League. É apparso tra i più carichi in Lazio-Sturm Graz, ha segnato e impiegato stavolta sulla destra ha messo in mostra doti atletiche che troppo spesso vengono banalizzate con discorsi sulla carta d’identità. Pedro sta bene, regge i 90 minuti, fa la differenza. Non c’è molto altro da dire per ritenerlo un titolare, come si è visto ieri sera.

