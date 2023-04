Pedullà: «Auguro a Fagioli di non avere Allegri nel suo futuro». Il commento del giornalista sulle lacrime del centrocampista

Alfredo Pedullà torna a parlare dell’errore di Nicolò Fagioli in Sassuolo-Juve, muovendo pesanti critiche a Massimiliano Allegri.

Il suo pensiero: «Allegri si è accorto di Fagioli soltanto quando gli infortuni a catena gli hanno tolto quasi tutte le operazioni di mercato della scorsa estate. Se non fosse accaduto, difficilmente Nicolò avrebbe avuto spazio, difficilmente avrebbe segnato quel gol a Lecce in un momento molto delicato, difficilmente si sarebbe parlato di lui. Poi tutti si riempiono la bocca “Allegri ha lanciato di qua, Allegri ha lanciato di là”, quando è esattamente il contrario. Ora, se dai fiducia a un ragazzo che ha dimostrato di meritarla dovresti fare in modo di non stangarlo dopo un errore sia pur importante. Come quello che ha spalancato la porta a Defrel per la felicità del Sassuolo. Noi lo avremmo tenuto in campo fino all’ultimo secondo di recupero, non ci sono dubbi. Oppure avremmo aspettato almeno altri 10 minuti prima di sostituirlo. I soloni del nulla ci risponderanno che quella era una sostituzione programmata, i soliti tappeti stesi per giustificare l’allenatore. Allegri ha una fenomenale copertura mediatica, ma se chiudesse la seconda stagione in bianconero senza un titolo sarebbe un disastro con pochissimi precedenti nella storia della Juve. E magari riuscirebbero ad elogiarlo anche in quel caso, la colpa sarebbe di un altro. Nicolò Fagioli è troppo più forte per occuparsi di queste chiacchiere: gli auguriamo un futuro senza cotiche, è un piatto saporito e gustoso così com’è. Non solo senza cotiche, ma possibilmente senza Allegri».

