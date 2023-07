Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà si è espresso sulle idee di mercato dell’Inter: Balogun sorpassa Morata, è la prima idea dei nerazzurri per l’attacco

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà è Balogun il primo nome per l’attacco dell’Inter:

«La prima scelta è Folarin Jerry Balogun, 22 anni appena compiuti di proprietà dell’Arsenal. L’Inter lo apprezza moltissimo, ritiene che sarebbe l’investimento perfetto, sta lavorando con gli intermediari per abbassare la cifra. L’Arsenal chiede oltre 40, bonus compresi, l’Inter spera di stare sotto i 40 bonus compresi. E sta agendo sottotraccia in tal senso. Particolare importante: c’è la volontà di Balogun e l’Inter vorrebbe investire la cifra che aveva riservato per Lukaku».

L’articolo Pedullà certo: Balogun è il primo obiettivo dell’Inter. Morata e Beto inseguono proviene da Inter News 24.

