Pedullà: «Fatta per Sommer, piace sempre Trubin. Balogun l’obiettivo per l’attacco». L’esperto di calciomercato fa il punto sul mercato

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà a Sportitalia ha fatto il punto sul mercato dell’Inter:

«È fatta per Sommer, che era la necessità. Turbin piace ma la priorità era proprio Sommer. Per quanto riguarda l’attacco, Morata ormai è stato confermato da Simeone, Balogun è l’obiettivo principale con gli intermediari mantengono vivi i contatti. In difesa un obiettivo potrebbe essere Demiral».

L'articolo proviene da Inter News 24.

