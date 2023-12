Il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso a Sportitalia: le sue dichiarazioni verso Napoli-Inter

Pedullà ha commentato così la sfida in arrivo tra Napoli e Inter domani sera:

«Se l’Inter dovesse passare a Napoli sarebbe una prova di forza non dico definitiva, perché siamo solo a inizio dicembre, ma essenziale. Simone Inzaghi? Per me lui è migliorato in tutto. Uno normale ne avrebbe cambiati tre all’intervallo, lui sa di avere due squadre interscambiabili con ipoteticamente ventitré-ventiquattro titolari. Ha trasmesso fiducia perché evidentemente l’ha avuta, poi bene che abbiano segnato Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. Erano dati come appestati, c’erano delle campagne stampa dove sembrava che avessero preso dei quarantenni tornati a giocare. Mi sembrava un po’ eccessivo e ingeneroso commentare quei due acquisti come se avessero preso due scappati di casa. Hanno preso due attaccanti che non saranno Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ma le loro opportunità le sapranno sfruttare».

L’articolo Pedullà: «Inter, a Napoli possibile prova di forza. Arnautovic…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG