Il trequartista del Monza piace a molti ma i nerazzurri hanno ottimi rapporti con Galliani e soci.

L’Inter ultimamente sta facendo molti acquisti in Italia contrariamente a quanto accadeva in passato: il prossimo potrebbe essere Andrea Colpani anche se è tutto molto prematuro.

Il profilo

A Monza gioca con continuità solamente da questa stagione e soprattutto ricopre il ruolo di mezzala anche se la maggior parte degli addetti ai lavori sostiene che possa tranquillamente fare anche la mezzala; sotto questo punto di vista assomiglia non poco a Lazar Samardzic, centrocampista che l’Inter ha cercato di prendere la scorsa estate. Alto ma non grossissimo, mancino di piede e bravo tecnicamente, è fuoriuscito dal settore giovanile dell’Atalanta, quasi una garanzia; per questo motivo tra l’altro è molto amico di Bastoni.

La concorrenza ed il peso del precedente

Oltre ai nerazzurri lo osservano spesso dal vivo anche Milan e Roma, come riferisce la Gazzetta dello Sport; insomma ce n’è abbastanza per dire che Colpani sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo, la valutazione è di almeno 20 milioni di euro. Galliani ieri si è subito precipitato a dire che nessuno ha chiesto informazioni; l’amministratore delegato ha anche precisato che l’affare Carlos Augusto con l’Inter non può essere considerato “un precedente” perché in quel caso mancava 1 solo anno di contratto alla scadenza e perché il brasiliano, oltre a voler giocare la Champions League, pensava di farsi convocare nella nazionale brasiliana, cosa poi effettivamente avvenuta.

