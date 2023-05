Il giornalista Alfredo Pedullà analizza le dichiarazioni dell’allenatore portoghese rilasciate nel post-gara di Monza.

Sembra esserci una spaccatura tra la proprietà della Roma ed il tecnico Josè Mourinho; negli studi Sportitalia Alfredo Pedullà ha voluto dire la sua sulla vicenda. “Certe parole, sono un attentato alla società: pesano più queste che le assenze, secondo me”.

“Contro l’Inter sarà la partita della vita per la Roma, e credo che andava affrontata con delle dichiarazioni più distensive rispetto a quanto accaduto dopo il Monza. Mourinho arriva all’appuntamento con un veleno nei riguardi del datore di lavoro, espresso non per la prima volta, che secondo me è inconcepibile”. Roma-Inter inizierà alle 18.

