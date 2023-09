Il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso a Sportitalia sul pareggio dell’Inter in terra basca contro la Real Sociedad

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà è rimasto solidale con l’Inter dopo il pareggio contro la Real Sociedad:

«Non posso cambiare il mio giudizio pe 60’ fatti non benissimo, non dirò mai che Arnautovic è un brocco perché ha sbagliato 60’. La Real Sociedad è una squadra forte, non scarsa, è una squadra organizzata. Nei Paesi Baschi è sempre complicato andare a giocare per qualsiasi squadra. Asllani avrà la mia solidarietà, di Thuram si diceva che non fosse da Inter, invece, si sta dimostrando un grande giocatore. Io non boccio assolutamente l’Inter, rinvio solamente il giudizio»

L’articolo Pedullà: «L’Inter non va bocciata, con la Sociedad è dura per tutti» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG