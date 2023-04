L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione di Lukaku all’Inter, dopo la doppietta inflitta all’Empoli

Intervenuto su Sportitalia, Alfredo Pedullà parla del rendimento di Romelu Lukaku all’Inter, dopo essersi “risvegliato” in campionato:

INTER E LUKAKU- Romelu Lukaku ha acquistato una decina di biglietti supplementari dopo non aver timbrato l’abbonamento valido per tutta la stagione. Dieci biglietti possono essere utili per arrivare fino in fondo alla stagione con un bel Lukaku nel motore. La doppietta di Empoli ha risvegliato il repertorio, il secondo gol – magistrale – è stato davvero all’altezza della galleria d’autore del colosso belga, diagonale bellissima. E quel gol ha scomodato i signori che riescono a cambiare idea nel giro di dieci giorni.

FUTURO– Quando Lukaku non segnava, la sentenza era che non sarebbe stato chiesto un altro prestito al Chelsea. È bastata una doppietta per scatenare il mercato-fantasia. Quelli che 10 giorni prima avevano negato la minima possibilità di un nuovo matrimonio nerazzurro, sono stati gli stessi che hanno riaperto a un’altra stagione di Lukaku in nerazzurro

