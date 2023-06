L’esperto di mercato e giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del tecnico della Nazionale (ed ex Inter) Roberto Mancini

Sull’ex allenatore dell’Inter Roberto Mancini, Alfredo Pedullà ha voluto parlare su Sportitalia del CT della Nazionale.

LE PAROLE – «Mancini rilascia dichiarazioni che appartengono al suo mondo, pensa che gli altri siano imbecilli: è riuscito a dire che non meritavamo l’uscita dei Mondiali quando forse non dovevano nemmeno permetterci di partecipare agli europei. Lui è tra gli allenatori al mondo più coperti: pensa che tutti gli altri siano imbecilli e che dobbiamo bere tutto quello che dice lui. E’ riuscito a dire che non siamo andati ai Mondiali per sfortuna, ma che film ha visto? Queste cose le racconti a casa sua».

