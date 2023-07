L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Andrè Onana e dei dettagli burocratici da limare tra Inter e Manchetser United

A Sportitalia, Alfredo Pedullà fa il punto sulla trattativa tra Inter e Manchester United per Andrè Onana:

LE PAROLE- «Oggi è stata la giornata del lavoro. Si chiedeva di chiudere entro venerdì, anche per volontà di Erik ten Hag. Hanno lavorato e adesso andiamo verso gli aspetti burocratici e formali, i bonus e gli incentivi: tutte cose che appartengono alla parte finale della trattativa. L’Inter sui bonus ha chiesto qualche milione in più, ma credo che sia una strada ormai scandita. È troppo importante che venga definita la questione Onana entro il weekend, in modo da permettere all’Inter di passare alla questione Romelu Lukaku, che non si può più arrestare. Bisogna passare alla fase operativa».

