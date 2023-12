Pedullà parla dell’obiettivo del Milan: «Può cambiare squadra già a gennaio». Le sue parole a Sportitalia mercato

Intervenuto nel corso di Sportitalia mercato, Pedullà ha parlato così di Samardzic, obiettivo del calciomercato Milan. Le sue dichiarazioni.

PEDULLÀ – «Samardzic? Gli azzurri hanno appena ceduto Elmas a 20 milioni, a livello di futuribilità non ci sono accordi con Zielinski. C’è quindi necessità di prendere uno da subito. Per quanto riguarda l’Udinese, Cioffi può rinunciare a Samardzic. Che è il serio indiziato per essere il nuovo centrocampista del Napoli, che si è mosso una settimana fa. Ci aveva pensato la Lazio, ma il Napoli si è mosso prima»

The post Pedullà parla dell’obiettivo del Milan: «Può cambiare squadra già a gennaio» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG