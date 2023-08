Pedullà si sbilancia sullo scudetto: «Non sappiamo se il Napoli sarà favorito, ma…». Le parole del giornalista in vista della stagione che sta per iniziare

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia del Napoli e la lotta scudetto a pochi pochi giorni dall’inizio del prossimo campionato di Serie A. Ecco le parole del giornalista:

«Quindici giorni ancora da “allacciamo le cinture” e speriamo che alla fine tutti gli allenatori siano soddisfatti. Abbiamo qualche dubbio, ma la speranza resiste. Non sappiamo se il Napoli sarà il favorito per lo scudetto, di sicuro ripartire da Osimhen è una notizia a colori. A maggior ragione se Gabri Veiga fosse la pepita d’oro del centrocampo, una trattativa che abbiamo svelato ad aprile e che sta entrando nel vialone che porta allo striscione. Rudi Garcia ha materiale per difendere il titolo».

