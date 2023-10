Pedullà su Milan-Juve: «Per i rossoneri è un’occasione di totale competitività». Le parole del giornalista sul match di domenica

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sfida in programma domenica sera a San Siro tra Milan e Juventus. Ecco le sue parole:

«Se il Milan dovesse vincere darebbe una botta importnate al campionato, dimenticherebbe definitivamente il derby. Per me conta più per il Milan, per la Juve conta rimanere aggrapati con questo organico fino a gennaio, dove dovranno fare qualcosa sul mercato avendo perso preso pezzi importanti per le rorazioni. Per il Milan è un’occasione di totale competitività»

