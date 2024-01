Pedullà ha parlato della lotta Scudetto, ecco come agirà la Juventus, diretta avversaria dell’Inter sul calciomercato

Alfredo Pedullà è intervenuto su Sportitalia.com. Tra gli argomenti menzionati ha parlato del calciomercato della Juve, diretta avversaria dell’Inter nella lotta Scudetto.

PEDULLA’ – «Gli equilibri tecnico-tattici vanno giocoforza a braccetto con quelli economici-finanziari e non si può sgarrare di un centimetro. Allegri è felice così, quindi un eventuale innesto dovrebbe essere in linea con la sua intoccabile filosofia. Le parole di Giuntoli di poche ore fa sono una chiusura definitiva, è giusto aspettare soltanto per precauzione ma la linea è chiara».

L’articolo Pedullà svela: «La Juve agirà in questo modo sul mercato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG