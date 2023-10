Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Taremi: obiettivo dell’Inter

Il giornalista di Sportitalia ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’obiettivo dell’Inter Taremi per l’attacco.

«Taremi piace molto all’Inter, ma a gennaio avanti con gli attuali quattro, compreso il vituperato Sanchez criticato aspramente con titoli inopportuni e a segno nell’ultima partita di Champions. Soltanto un calo di rendimento o contrattempi di altra natura potrebbero modificare lo scenario per gennaio abbastanza scandito. Ovviamente Taremi resterà un obiettivo per luglio a zero, specialità della casa, nella speranza che l’iraniano completi la stagione a Oporto, sapendo che la concorrenza non manca e avendo comunque memorizzato il forte gradimento dell’attaccante verso i nerazzurri. Ma se il mercato di Taremi a gennaio resterà incerto, situazione comunque da verificare, le idee dell’Inter sul reparto offensivo (fiducia ai quattro specialisti attuali, in attesa del ritorno non lontano di Arnautovic) sono chiare»

