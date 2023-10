Hernanes, tornato in Italia per giocare nel campionato dilettantistico, ha parlato di scudetto citando l’Inter di Simone Inzaghi

Hernanes, tornato in Italia per giocare nel campionato dilettantistico, ha parlato di scudetto in Serie A a Sportweek, citando l’Inter di Simone Inzaghi.

PAROLE – «La Juve quest’anno è molto più solida, lotterà sicuramente, come anche il Milan. Ma per me la più forte e quindi la favorita resta l’Inter. Sarà dura per la Lazio ripetere il secondo posto dell’anno scorso. Ma Sarrì è una garanzia».

