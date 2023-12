Pedullà: «Thiago Motta alla Juve può portarsi dietro quei due talenti del Bologna». Così il giornalista esperto di mercato

Nel suo editoriale per sportitalia.com il giornalista Alfredo Pedullà delinea alcuni scenari calciomercato Juve che si legherebbero a un possibile approdo di Thiago Motta in bianconero.

Scrive: «La Serie A propone talenti emergenti sempre più da copertina. Lewis Ferguson non è più un ragazzino, la prossima estate compirà 25 anni, ma ha una qualità straordinaria. E un’intelligenza tattica nettamente superiore alla media. Ci sono due gol che sintetizzano le sue doti, quelli segnati a Lazio e Atalanta: tempistiche diverse, l’inserimento e il colpo di testa, ulteriore conferma della sua classe. Sì, la Juve gli ha messo gli occhi addosso e saremmo inattendibili se dicessimo che non è da Juve. Ovviamente è un discorso che oggi non ha motivo di esistere, ma che per la prossima estate potrebbe essere attuale. Sia che la Juve restasse con Allegri al timone, ma anche nel caso in cui Thiago Motta dovesse sbarcare a Torino bianconera (non è una sciocchezza dire che sia uno tra i nomi maggiormente seguiti, tutto il resto è prematuro). Magari in compagnia di Zirkzee, un altro che ha ormai preso l’ascensore e il suo volo finirà chissà quando».

