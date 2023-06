Peeters al Sudtirol: è quasi fatta! Sta per lasciare la Juve Next Gen. Cosa manca per la definizione del trasferimento

Peeters sta per lasciare la Juventus Next Gen per approdare al Sudtirol, club di Serie B. In base a quanto appreso da Juventusnews24 il trasferimento è ad un passo con la formula del prestito.

Prima di andare via Peeters dovrà rinnovare il contratto con la Juve che è in scadenza a giugno 2024. Il centrocampista classe 1999, comunque, è davvero vicino all’approdo al Sudtirol.

