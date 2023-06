De Winter Juve: si va verso questa scelta per il futuro del belga. Cosa succederà al difensore di rientro dall’Empoli

Tra i giovani che rientreranno alla Juve dai rispettivi prestiti c’è anche De Winter, tra le rivelazioni del campionato scorso con la maglia dell’Empoli.

Secondo quanto riferito il Corriere dello Sport il difensore belga si giocherà le sue chances di permanenza a Torino durante il ritiro in programma tra pochi giorni. Allegri, infatti, ha intenzione di valutarlo per decidere se tenerlo in rosa o no.

