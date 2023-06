Vaciago: «Giuntoli Juve? Situazione paradossale nelle mani di De Laurentiis». L’analisi del direttore di Tuttosport

Vaciago, direttore di Tuttosport, a Piazza Affari su Tmw Radio ha spiegato la situazione Giuntoli.

LE PAROLE – «La Juventus è nelle mani di De Laurentiis ed è paradossale visto che il Napoli è una diretta concorrente. La Juventus aspetta ancora 24 ore. Dopo il 30 giugno, infatti, servirebbero varie pratiche con la Lega. Io sono convinto che il presidente azzurro non lo libererà entro 24 ore. Capiremo quanta voglia hanno i bianconeri di avere il DS. Va detto, però, che in questi giorni la situazione si è un po’ calmata perché Manna sta facendo molto bene. Basti pensare, infatti, alla situazione di Rabiot e di Weah. Penso che Giuntoli servirebbe più per la gestione della rosa e per confrontarsi con l’allenatore».

