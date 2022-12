Se ne andato probabilmente il più forte giocatore della storia del calcio, il brasiliano Pelé. Scomparso a 82 anni.

Se ne andato Pelé, nato il 23 ottobre 1940, oggi a 82 anni ci lascia dopo una dura lotta per un tumore. Riconosciuto come probabilmente il giocatore più forte mai esistito, il brasiliano ha dominato il calcio tra gli anni 50 e gli anni 70.

Una carriera praticamente tutta in Brasile, al Santos: 17 anni, dall’anno 1957 al 1974. Poi due anni negli USA, ai New York Cosmos, prima di ritirarsi definitivamente. La Fifa gli da il record di 1281 goal in 1363 match, mentre in partite ufficiali il dato è di circa 757 gol in 816 incontri. La quantità di trofeo è di 32 titoli con la maglia del Santos, ma anche ben tre Mondiali ovviamente con il Brasile: Quello 1958, del 1962 e 1970. Un record assoluto.

