Il giornalista Carlo Pellegatti non vedrebbe bene Lukaku in rossonero.

Carlo Pellegatti al suo canale YouTube ha rivelato qualche retroscena riguardante la trattativa che potrebbe portare Zirkzee al Milan. “Grazie alle mie fonti, poi non so se è la verità assoluta, ho capito cosa è successo. All’inizio, quando il Milan è andato su Zirkzee ed è stato deciso nell’esercitare la clausola, le commissioni erano di 6 milioni di euro. Che poi improvvisamente sono diventate 9. Che poi altrettanto improvvisamente sono andate a 12, e poi per finire a 15. Detto che legittimamente l’agente può mettere le commissioni che vuole, se fosse vera questa cosa che mi hanno detto che sono lievitate col tempo le commissioni, è chiaro che rimani spiazzato. Un po’ quello che è successo l’anno scorso con Taremi, quando dopo aver trovato l’accordo con un procuratore improvvisamente sono cambiate le cose lato agenti e lato Porto, con cifre diverse e differenti“.

Joshua Zirkzee

Sull’attaccante belga

“Dal Milan non ho avuto grandi conferme su Lukaku, come sempre ci sono gli intermediari e gli agenti che stanno proponendolo a mille squadre, ma devono parlare con il Chelsea. Perché se lo propongono anche a qualsiasi squadra e gli dicono ah bene 38 milioni più 12, 14 o 15 di ingaggio lordo. Chiaro che bisogna vedere se il Chelsea vuole prestarlo. Da quel che abbiamo letto no. Se lo presta lo fa l’ultimo giorno di mercato, perché è disperato e non sa cosa farne e nessuno lo vuole. Sono 4 anni che continua ad andare avanti e indietro e ne ha ancora 3, quindi, è stata una delle cose più onerose per il Chelsea. Mi hanno detto che a quelle cifre non se ne parla neanche, il fatto che mi dicono così significa magari che sul piano tecnico, scendessero le cifre, magari le prenderebbero in considerazione. Io personalmente faccio il tifo che non arrivi Lukaku perché mi sembra un giocatore che ogni anno cala di rendimento riguardo allo scatto. Bravo ancora nel colpo di testa e assist“.

L’articolo Pellegatti: “Con Zirkzee credo sia successo lo stesso accaduto con Taremi” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG