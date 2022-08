Carlo Pellegatti parla nel proprio canale Youtube del mercato del Milan, ecco le parole del giornalista di fede rossonera.

Il giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti parla del mercato del Milan sul proprio canale Youtube, ecco le sue parole: “Lunedì, massimo martedì, dovrebbe essere il giorno del difensore centrale. Poi si penserà al centrocampista. I candidati sono due. Trevoh Chalobah, classe ‘99, nato nelle giovanili del Chelsea, 1.90 metri di statura. Può giocare anche a metà campo ma il Milan lo prende come difensore centrale. Il Chelsea può lasciarlo libero perchè hanno preso Fofana del Leicester.“

Milanello

Conclude il giornalista Pellegatti: “Anche il Lipsia vorrebbe Chalobah, non va dimenticato. Non preoccupa il prezzo perchè i blues vogliono il prestito, e questo al Milan piace molto, magari oneroso. Da ieri il Milan ha pure 5 o 6 milioni in più per la cessione di Paquetà al West Ham da parte del Lione. L’alternativa è Malick Thiaw, giocatore dello Schalke 04, tedesco del 2001. Un buon difensore ma la caratura e qualità di Chalobah cambia molto“.

