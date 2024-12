Pellegatti fa il nome del nuovo allenatore del Milan: “E’ da prendere subito, nessuno come lui”

Fonseca sempre più in bilico sulla partita del Milan. Carlo Pellegatti ha una certezza che ha condiviso sui propri canali social.

Il Milan si appresta a vivere un weekend particolarmente difficile, con la trasferta a Verona che si preannuncia complessa. La squadra è incerottata, con diversi giocatori fermi ai box per infortuni, e la situazione in campionato è tutt’altro che tranquilla. L’incertezza regna anche fuori dal campo, dove la posizione di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è sempre più precaria. Le prestazioni della squadra non stanno soddisfacendo le aspettative, e la critica cresce.

In questo scenario, il nome di un possibile sostituto di Fonseca comincia a circolare con insistenza. Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha fatto il nome del nuovo allenatore, spiegando i motivi che porterebbero a una scelta simile e, ovviamente, agli effetti che porterebbe all’ambiente rossonero.

Pellegati fa il nome: è l’allenatore giusto

Carlo Pellegatti ha fatto il nome di quello che potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan. Il noto giornalista vicino agli ambienti di casa Milan ha spiegato nel dettaglio la ragione per cui sarebbe il profilo perfetto. I tifosi del Milan sperano che questa decisione possa portare una scossa alla squadra e rilanciare le ambizioni del club, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano e internazionale. Il futuro della panchina rossonera è quindi un tema cruciale, con l’aspettativa che la dirigenza sappia prendere la decisione giusta in tempi rapidi.

Pellegatti è sicuro: “E’ da prendere subito”

Nel considerare i possibili percorsi per riportare il Milan ai fasti di una volta, Pellegatti si lancia in una proposta audace, che prevede un cambio nella guida tecnica e manageriale del club. Secondo il suo punto di vista, ci sarebbe una sola figura in grado di riportare il Milan a correre e a essere competitivo. Il giornalista fa il nome di Massimiliano Allegri, con l’aggiunta di Ambrosini in un ruolo dirigenziale, potrebbe rappresentare la chiave per risollevare le sorti del club. In particolare ha affermato: “Non mi interessa del toto nomi al momento. Io prenderei subito Allegri. Nel 2010-11 ci siamo divertiti con i suoi gol. Se non unisce Allegri… Io tifo per Allegri con Ambrosini, è una mia fissa”. Queste considerazioni si inseriscono in un contesto di malcontento generale, dove nonostante alcuni lampi di brillantezza, come le vittorie nel derby e le prestazioni in Champions League sotto la guida di Fonseca, il disappunto per le decisioni di Cardinale sembra far ombra su ogni risultato positivo.

Massimo Ambrosini

La portata del malcontento

La portata della protesta e delle critiche non si limita a parole e video su internet. Si concretizza anche nei gesti, come quello di Paolo Maldini, che ha espresso il suo dissenso attraverso un post dai toni forti, suscitando la solidarietà di molti giocatori della squadra, che hanno dimostrato il loro sostegno con gesti pubblici di affetto. Questa corrente di solidarietà mette in evidenza quanto la situazione stia a cuore non solo ai tifosi, ma anche a coloro che, sul campo e fuori, vivono quotidianamente la realtà del club.

