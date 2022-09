Sono queste le parole di Carlo Pellegatti che ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 delle situazioni di rinnovo del Milan.

Così Carlo Pellegatti parla a Tutti Convocati su Radio 24, sono queste le parole del giornalista sulle questioni del Milan: “Rinnovo Leao? Per Leao ci sono buone prospettive. A Trento, Maldini ha detto che i grandi giocatori vanno pagati per il loro valore. Il Milan è cresciuto, deve crescere anche il tetto ingaggi. Arriverà l’offerta indecente. Per Theo hanno bussato e hanno detto di no“.

Theo Hernandez

Alessandro Canovi, agente sportivo parla a TMW sempre della situazione Leao: “Il Milan ha sempre dimostrato di avere le idee chiare, non si è mai fatto ricattare ed ha perso giocatori importanti anche a parametro zero. I rossoneri hanno un progetto, non credo che ci sia la volontà di mettere in difficoltà il club da parte di Leao. Troveranno una soluzione, anche se non credo che ci sarà una continuità di lavoro il prossimo anno, però dobbiamo fare i complimenti al Milan, è il club che ha dimostrato maggior progettualità negli ultimi anni“.

