Il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua sul modus operandi dei rossoneri sul mercato e sul caso Fofana.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha fatto notare come anche l’anno scorso il Milan si comportava così sul mercato. “Per quel che riguarda Fofana, in effetti non è semplice. Da quando seguiamo il calciomercato, noi e tutti, quando parte una trattativa una squadra X mette una cifra (diciamo 25) e un’altra una Y (15). In generale il modo di lavorare del Milan è di tenere queste forchette molto ampie”.

Il precedente

“Ricordiamo che per De Ketelaere eravamo partiti quasi dalla metà dei 34 richiesti. Se si continua a dialogare, una soluzione la si trova. Ma se i tempi si dilatano c’è sempre il pericolo che subentri un problema. Ci avevano detto, perché il Milan non parla molto, che sarebbe arrivato anche a 16/17: l’altro giorno hanno parlato di 14″.

Milan Skriniar

L’unicum

“La squadra proprietaria del cartellino solitamente scende, l’altra sale e si trova un punto di incontro. Ma è la prima volta, non mi è mai capitato, che improvvisamente a metà succeda che da 25 si passi a 35. Non vorrei che fosse un gioco che fa parte del mercato, da parte del Monaco. Che magari ha qualche altro interlocutore e allora vuole guadagnare tanto”.

L’avviso

“Ma così c’è il rischio, vedi Skriniar, con l’Inter che è rimasta con uno zolfanello in mano, che vada via a zero. Se il Monaco ha detto questo forse ha davvero club che lo stanno corteggiando. Se il risultato finale è il Milan che non ha Fofana, allora non ci va bene“.

