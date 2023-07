Pellegatti: «La Juve è un’incognita come l’Inter. Ma col vero Pogba…». L’analisi del giornalista tifoso del Milan

Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, ai microfoni di Tv Play ha parlato della Juventus e dell’Inter in vista della prossima stagione.

LE PAROLE – «La Juventus è un’incognita. Se si rivede il vero Pogba tutto l’anno allora un upgrade del 20%. L’Inter? Secondo me è un’incognita. Perde il portiere, perde Lukaku, non hanno Skriniar. Bastoni è un bel giocatore ma non è Nesta, c’è De Vrij che non era titolare. Acerbi è da vedere».

The post Pellegatti: «La Juve è un’incognita come l’Inter. Ma col vero Pogba…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG