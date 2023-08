Carlo Pellegatti è intervenuto a Tutti Convocati dicendo la sua sul mercato del Milan, l’addio di De Ketelaere e Lukaku

Le parole di Carlo Pellegatti a Tutti Convocati sul mercato del Milan, l’addio di De Ketelaere e il possibile arrivo di Lukaku in rossonero:

«Scommesse i nuovi del Milan? Reijnders in semifinale di Conference League, Loftus Cheek titolare al Chelsea. Chukwueze titolare della nazionale nigeriana come Osimhen, che non penso fosse una scommessa. Non sono scommesse, sono giocatori giovani da scoprire»

DE KETELAERE – «De Ketelaere è una meteorina nella storia del Milan, io penso alla mia squadra e ai miei giocatori. Mi hanno rotto le scatole con CDK, manco quando è andato via Kakà mi chiedevano ‘Ma Kakà?’ Basta con De Ketelaere»

LUKAKU – «Una suggestione, noi abbiamo bisogno dell’attaccantone. La trattativa la faccio in un minuto: 5 milioni il prestito e 30 l’obbligo di riscatto. Il problema è che prende 10-12 milioni fino al 2026. C’è un’Himalaya, che è l’ingaggio, dubito lui scenda a 5»

The post Pellegatti: «Milan? Ecco su chi scommetterei, De Ketelaere…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG