Il giornalista Carlo Pellegatti ha aggiornato la situazione sulle trattative condotte dal club rossonero.

Carlo Pellegatti sul canale YouTube di Radio Rossonera ha parlato del mercato del Milan. “Possiamo dire che ci hanno detto che di Zirkzee e Rabiot sapremo solo dopo la fine degli Europei di Olanda e Francia. Fofana lo stesso, è quella la deadline. Ci hanno detto anche che gli altri acquisti (come Royal) sarebbero avvenuti solo dopo l’acquisto del centravanti. Quindi questa è la situazione reale che possiamo dire. È un’affermazione seria e fondata”.

A centrocampo

“A me è sembrato più possibile quando ho mandato un messaggio e ho chiesto se tenere vive le piste di Rabiot e André. Non fanno mai ‘Whatsapp’ lunghi: mi hanno risposto di sì. La Juventus ha fatto un’offerta triennale: o il Milan la supera o il progetto del Milan interessa di più a Rabiot. Oggi è una pista viva e plausibile.

Youssouf Fofana

La suggestione

“E aggiungo che a completamento del mercato, come giocatore che possa dare un senso in più alla rosa, attenzione a Jack Bonaventura. Tornerebbe volentieri al Milan un anno o due, è italiano e milanista e tornerebbe utile alle liste. L’agente è Enzo Raiola, che ha eccellenti rapporti con Ibrahimovic. Può darsi che ci si pensi a metà o fine mercato per completare la rosa”.

Su Fofana

“Lo vedrei insieme a Bennacer. Eventualmente, vedo l’addio di Bennacer e l’entrata di André. Quello avrebbe un senso. Per Fofana no, sarebbe solo il dopo Kessié che aspettavamo da tempo. Non c’entra con Bennacer, al contrario del brasiliano André. Per Fofana non credo ci siano ostacoli, il prezzo si sa ed è di quelli da Milan: 20 o 25 milioni. Non sembra ci siano grandi concorrenze e quindi io per lui e per Emerson Royal non vedo grossi ostacoli. Siamo intorno a quelle cifre, niente di trascendentale”.

