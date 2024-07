L’ex centrocampista Massimo Orlando ha detto la sua sulle trattative che condurrebbe se fosse un dirigente rossonero.

Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio di diverse possibili mosse di mercato interessanti a partire dal possibile approdo al Milan di Adrien Rabiot. “Può essere utile a un centrocampo che attacca più che difendere. I dirigenti rossoneri sono andati forte su di lui, questo fa capire che cercano un giocatore con queste caratteristiche“.

Su Fofana

“E’ un buonissimo giocatore. La Francia riesce a sfornare questi atleti forti fisicamente e bravi in tutte e due le fasi. Fonseca lo conosce bene e mi dicono che lo voglia fortemente. Certo lui, Rabiot, ma poi chi gioca lì in mezzo? Perché ne avresti parecchi di quel tipo“.

Joshua Zirkzee

I 55 milioni da utilizzare per l’attacco

“Lukaku-Abraham o solo Zirkzee? Farei solo Zirkzee, è uno che mi fa giocare la squadra in modo spettacolare. Sì, hai la certezza Lukaku ma devi pensare al futuro. Con Zirkzee sai che hai uno per le mani che può diventare un fenomeno”. Zirkzee costa 40 milioni più di 15 di commissioni al procuratore: la dirigenza del Milan sta facendo una sorta di “questione di principio” nel non voler piegarsi a quest’ultima richiesta.

Su Gudmundsson

“Lo vuole l’Inter dove avrebbe un ruolo alla Sanchez, però se dovesse portare a casa anche lui complimenti. Marotta è bravo in queste operazioni. l’Inter ha già un telaio fantastico, prende giocatori che rinforzano la rosa. Per me è tanta roba”.

