Il giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, ha risposto così agli sfottò dei tifosi dell’Inter per Thuram, Frattesi e non solo

Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay nel corso di Deejay Football Club, Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha voluto rispondere agli sfottò dei tifosi dell’Inter sulla semifinale di Champions League dello scorso anno e su Marcus Thuram e Davide Frattesi (arrivati in estate in nerazzurro ma “annunciati” come acquisti quasi fatti per i rossoneri da lui stesso).

SULLA SEMIFINALE DELLO SCORSO ANNO – «Mi devo un attimo frenare l’irritazione, faccio il saluto al sole e poi rispondo. Sono ottusi perché avevo consigliato, anche ai tifosi dell’Inter, perché sono molto avanti, appena è capitato il sorteggio Milan-Inter, ho detto di aver prenotato il volo quando non eravamo ancora in finale e consigliato anche agli interisti di farlo pure loro. Perché poi il volo sarebbe costato 4 volte tanto, gli intelligenti mi hanno seguito, altri no. Il biglietto è costato anche 1500 quando costava meno di 500 prima».

SU THURAM E FRATTESI – «Sfottò degli interisti per Frattesi e Thuram? Hanno fatto anche la canzone per il D-Day perché avevo detto che Frattesi poteva andare al Milan. Vanno avanti dicendo beffa, io aspetto, detto tra me e te per adesso hanno avuto ragione loro».

