Carlo Pellegatti parlando di Milan sul proprio canale di Youtube critica il premio a Sergio Ramos come miglior difensore.

Ecco le parole del giornalista Carlo Pellegatti che critica pesantemente il premio a Sergio Ramos come miglior difensore della storia, sul suo canale Youtube cita due ex Milan: “Mi ribello orgogliosamente. Ma perché? Mi ribello alla premiazione di Ramos come miglior difensore della storia, mentre Maldini e Massara come migliori direttori sportivi. Avendo già lì Paolo Maldini, avendo la possibilità di premiare Franco Baresi.“

Conclude così il giornalista: “tu premi come miglior difensore della storia Sergio Ramos? Io non ci sto! Ramos, oltre al fatto che è stato tra i più espulsi della storia, mentre Maldini ne ha presi un paio, ma lui e Baresi sono leggendari.” Insomma probabilmente qualsiasi scelta sarebbe stata (giustamente o non giustamente) criticata da tutti.

