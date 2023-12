Pellegatti: «Toccato il fondo. Infortuni? Un incubo, ora sul mercato…». Il suo commento dopo il match di ieri

Intervenuto sui propri profili social, Pellegatti ha commentato così il 2-2 maturato ieri tra Salernitana e Milan. Le sue parole.

PELLEGATTI – «Abbiamo toccato il fondo. Non solo per aver pareggiato contro l’ultima in classifica. La squadra ha mostrato involuzione, e dopo il pareggio di Fazio un altro infortunio, il numero 30. Un incubo. Stavolta è toccato a uno dei sopravvissuti, ovvero Tomori. E’ incredibile, abbiamo solo Kjaer tra i titolari. Per fortuna alla fine il Milan è riuscito a pareggiare ma non è cambiato il giudizio. Ora il Milan deve tornare sul mercato con denaro fresco. Non bastano solo i prestiti. E’ rimasto solo Kjaer, con Simic e all’occorrenza Hernandez»

The post Pellegatti: «Toccato il fondo. Infortuni? Un incubo, ora sul mercato…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG