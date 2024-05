Il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua sulla scelta del possibile nuovo allenatore dei rossoneri.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha parlato delle prossima mosse del Milan. “Prima bisogna fare l’allenatore, poi capire se tireranno fuori i 50/60 milioni per Zirkzee o i 65 della clausola di Sesko. Su Zirkzee ci sono due cose: la prima riguarda il fatto che, avendo qualche giocatore come Saelemaekers o Colombo, magari puoi avere un po’ di sconto. La seconda, che non è chiara, è che sappiamo della clausola di 40 milioni del Bayern, ma qualcuno dice che può valere anche per tutte le altre squadre. A me sembra un po’ strano”.

Perché solo figure estere

“Banalmente, se tu pensi agli allenatori italiani e tieni fuori Conte e Thiago Motta, chi è che prendi? Ognuno ha qualche pregio e qualche difetto. Palladino? Bella figura, ma servono ancora un paio d’anni di un altro passo. Farioli? Incognita. Italiano? Può piacere o meno, però magari si cerca una caratura un pochino più internazionale, di ampio respiro. Anche se Italiano sono due anni che arriva in fondo alla Conference, quindi magari con una squadra più forte della già buona Fiorentina può far meglio”.

Joshua Zirkzee

Le tempistiche

“Penso che il comunicato dell’allenatore sarà dopo la fine del campionato e dopo il comunicato della situazione Pioli, quando ufficializzeranno una cosa che sembra scontata. Non so se sarà immediato, sul futuro di Pioli è importante capire se va al Napoli o si ferma perchè ballano 8 milioni. Sono un pochino meno convinto che l’allenatore sia fatto…esempio: Conceicao non possono averlo già fatto, deve ancora parlare con Villas Boas. Fonseca è sempre in ballo col Marsiglia. Su Thiago Motta non credo che lui abbia già detto alla Juventus che non viene e va al Milan, coi bianconeri che forse aspettano di vedere cosa farà Allegri in Coppa Italia. Se fosse un Mister X è possibile, se sono i nomi che si sono fatti mi sembra strano. Dev’essere proprio uno libero”.

L’articolo Pellegatti: “Vi spiego perché il Milan valuta tecnici stranieri, su Zirkzee c’è una cosa strana” proviene da Notizie Milan.

