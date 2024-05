L’ex difensore Filippo Galli ha analizzato quanto accaduto nell’ultima gara dei rossoneri.

Filippo Galli a Radio Rossonera si è focalizzato sugli errori difensivi del Milan. “Non è semplice per i giocatori. Credo che emotivamente l’impatto non sia dei più semplici da affrontare. Uno si concentra su quel che deve fare, ma è indubbio che questo lasci strascichi nei giocatori, in quelli più sensibili almeno”.

tifosi Milan

Il commento

“È surreale giocare così, è come quando c’era il covid. Ma lì tutto sommato c’erano aspetti positivi. Non possiamo comunque dare un valore assoluto per tutti i giocatori in merito a quanto accaduto. Dispiace, però credo abbiano fatto una protesta civile. E credo anche che sia arrivata. Necessaria Credo he la tifoseria abbia il diritto di mostrare il proprio dissenso e la propria infelicità. E sto parlando delle voci sull’allenatore. Non è facile. Credo che alla fine questo 3-3 arrivato purtroppo all’ultimo ha dimostrato ancora una volta che quasi tutti i giocatori hanno quella voglia di determinare e di prendere in mano la situazione. Ma anche qui non è facile: sul rigore iniziale non so quanto l’atmosfera abbia influito. Quella di Tomori è un’ingenuità. E un attimo prima si stava sistemando il parastinco…”.

Sugli errori difensivi

“Direi che quest’anno li abbiamo presi anche per errori individuali, disattenzioni o mancanza di applicazione. Sembra impossibile che giocatori di questo livello commettano degli errori, ma il calcio è anche questo ed è difficile darsi spiegazioni. Peccato, perché la squadra cerca di produrre. Con fatica ma crea sempre occasioni da gol. Ma è chiaro che non possiamo chiedere di fare sempre 2, 3 o 4 gol per poter vincere le partite. Certi errori individuali sono strani e davvero li abbiamo pagati e li stiamo pagando”.

L’articolo F. Galli: “Indubbio che la contestazione lasci strascichi, Tomori ha fatto un’ingenuità” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG