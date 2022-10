Il Torino vince, soffre e lotta contro l’Udinese: il guizzo di Pellegri regala tre punti d’oro ai granata contro una delle squadre più in forma del momento

Si è parlato tanto del classe 2001 in questa settimana dopo la rete in Coppa Italia e la conferma contro i friulani. Il ragazzo se sta bene può essere davvero l’arma in più di Juric. L’allenatore crede in lui e l’attaccante deve superare i problemi fisici che l’hanno frenato in queste stagioni. Pellegri gioca e segna, poi la dedica speciale a papà Marco che l’ha sempre sostenuto e seguito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Pellegri, gol e dedica: l’urlo dell’attaccante per risollevare il Torino proviene da Calcio News 24.

