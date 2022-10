Pietro Pellegri, attaccante del Torino, si è così espresso a DAZN in vista del match di domenica contro il Milan

«Ci arriviamo come in ogni partita: non guardiamo il risultato passato, ma lavoriamo pensando alla partita futura. Lavoreremo al meglio con il mister e affronteremo il Milan nel miglior modo possibile»

