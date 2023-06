L’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini ha detto la sua in vista della finale di Champions League tra i nerazzurri e i Citizens

Pellegrini, intervistato da Il Giornale, ha così presentato la finale di Champions League tra Inter e Manchester City:

«L’Inter non è favorita. Il Manchester è considerata una squadra di un altro pianeta, pur tuttavia sono fiducioso perché ho visto i nostri molto bene in questi ultimi mesi sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Potremmo essere una vera sorpresa. Vedrò la partita con mio genero, tifoso interista accanito. E con mio nipote Guglielmo che ha 7 anni e mezzo. Si presenta sempre con la maglia dell’Inter e agli amici racconta che da grande vuole fare il presidente dell’Inter come il mio amato nonno Ernesto. È nato il giorno della fondazione dell’Inter, il 9 marzo, che sia un segno del destino?»

