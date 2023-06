Pellegrini Lazio, Lotito vuole lo sconto da parte della Juve per la conferma del terzino. Le ultime

La Lazio è al lavoro per confermare in rosa Luca Pellegrini. Come riportato da Radiosei, il club biancoceleste non è intenzionato a spendere i 15 milioni pattuiti con la Juventus per il riscatto.

Tuttavia, la società punta alla riconferma del giocatore: Lotito potrebbe presto chiedere uno scontro al club bianconero.

