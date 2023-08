Pellegrini Lazio, adesso è ufficiale il ritorno del terzino in biancoceleste: il comunicato ufficiale della Juventus

Luca Pellegrini torna alla Lazio: anche la Juventus ha comunicato la cessione del giocatore.

IL COMUNICATO – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Lazio S.p.A. per la cessione, a titolo temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini.

L’accordo prevede l’obbligo da parte della Lazio di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2023/2024 e della stagione 2024/2025.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 4 milioni, pagabili in tre esercizi.

